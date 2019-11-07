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فن

حقيقة زواج براد بيت من طليقته جينفير انيستون مجدداً

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:18 م
براد بيت - جينفير
براد بيت - جينفير انيستون
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شروق ابراهيم
نفى موقع gossip cop الشائعة التي تم تداولها على مدار الأسابيع الماضية حول زواج النجم العالمي براد بيت من زوجته السابقة جينفير انيستون مجددًا، لافتًا إلى أنهما مجرد أصدقاء وليسا قريبين كما يظن البعض.

وقال الموقع الأمريكي، إن الشائعة تزداد قوتها يوماً تلو الآخر منذ حضور براد بيت حفل عيد ميلاد جينفير انيستون شهر فبراير الماضي رغم ان النجم العالمي لم يبق طويلاً في حفل عيد الميلاد وغادر مسرعًا.

يشار إلى أن براد بيت انفصل عن جينفير أنيستون في 2005 ثم تزوج من أنجلينا جولي وأنجب منها توأمًا وتبنى عددًا من الأطفال الذين يتقاسمان حضانتهما الآن، بعد علاقة استمرت 12 عاما منها عامين فقط زواج.
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