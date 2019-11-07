حقيقة زواج براد بيت من طليقته جينفير انيستون مجدداً

نفى موقع gossip cop الشائعة التي تم تداولها على مدار الأسابيع الماضية حول زواج النجم العالمي براد بيت من زوجته السابقة جينفير انيستون مجددًا، لافتًا إلى أنهما مجرد أصدقاء وليسا قريبين كما يظن البعض.





وقال الموقع الأمريكي، إن الشائعة تزداد قوتها يوماً تلو الآخر منذ حضور براد بيت حفل عيد ميلاد جينفير انيستون شهر فبراير الماضي رغم ان النجم العالمي لم يبق طويلاً في حفل عيد الميلاد وغادر مسرعًا.



