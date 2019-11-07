نشرة الرياضة.. تميمة امم افريقيا تحت 23 سنة.. سر نجاح فايلر.. حقيقة تعاقد الزمالك مع مدافع إنبي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار على مدار الساعات القليلة الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالآتي:
شاهد | الإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن تميمة البطولة الأفريقية المقرّر انطلاقها غدًا الجمعة والتى تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.
رمضان صبحي: شارة القيادة مسئولية كبيرة.. والبطولة الأولمبية لا تقل عن الكبار
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن حمل شارة القيادة مسؤولية صعبة ولكنه سيبذل قصاري جهده مع زملائه لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق الهدف وهو التتويج ببطولة كاس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
شوقي غريب: غدا ضربة البداية الأصعب لمنتخبنا وهدفنا التتويج باللقب
كشف شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي ان بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر وتنطلق غدا صعبة وتشهد مشاركة أقوي منتخبات القارة.
شوقي غريب: أتمنى تقديم جيل قوي للكرة المصرية وإسعاد المصريين
كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي، أنه يأمل عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق اللقب والتأهل للمونديال وتقديم جيل قوي للكرة المصرية في السنوات المقبلة.
رمضان صبحي: لست النجم الأوحد في المنتخب الاوليمبي ومستعدون للبطولة
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أنه لا يوجد نجم واحد في المنتخب الأوليمبي الجميع نجوم والهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
الزمالك يتخذ قرارا حاسما بشأن التفريط فى نجوم الفريق
يرفض مسؤولو نادي الزمالك التفريط في العناصر الأساسية بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بخدمات الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمود علاء مدافع الفريق.
مدرب الزمالك السابق: هذا سر نجاح الأهلي تحت قيادة فايلر.. فيديو
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق، أن اللاعب حمدي فتحي أحد أبرز أسباب تقديم الاهلي لنتائج مميزة هذا الموسم، تحت قيادة مدربه السويسري رنيتة فايلر.
تعرف على بديل فالفيردي في برشلونة
أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في إنهاء العلاقة مع فالفيردي والتعاقد مع مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، وذلك بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق.
الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع هذا اللاعب في الميركاتو الشتوي
نفى مسئولو نادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن حصول النادي الأبيض على توقيع أسامة جلال مدافع فريق إنبي تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
قرار عاجل من الكاف بشأن مواجهة مصر وكينيا.. تعرف عليه
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، تعديل موعد مباراة منتخب مصر وكينيا والتي ستقام يوم 14 نوفمبر الجاري في اطار الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
سونج مدرب الكاميرون: شرف لى التواجد فى مصر.. ونسعى للتأهل للأوليمبياد
قال ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، إنه سعيد بالتواجد في مصر وانه لشرف كبير أن يتأهل إلى أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما ولكن التحدي الأكبر هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمواجهتي كينيا وجزر القمر بعد ليبيريا
يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لمواجهتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
شاهد | الإعلان عن تميمة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا عن تميمة البطولة الأفريقية المقرّر انطلاقها غدًا الجمعة والتى تستضيفها مصر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.
رمضان صبحي: شارة القيادة مسئولية كبيرة.. والبطولة الأولمبية لا تقل عن الكبار
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي، أن حمل شارة القيادة مسؤولية صعبة ولكنه سيبذل قصاري جهده مع زملائه لرفع اسم مصر عاليا وتحقيق الهدف وهو التتويج ببطولة كاس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
شوقي غريب: غدا ضربة البداية الأصعب لمنتخبنا وهدفنا التتويج باللقب
كشف شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي ان بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر وتنطلق غدا صعبة وتشهد مشاركة أقوي منتخبات القارة.
شوقي غريب: أتمنى تقديم جيل قوي للكرة المصرية وإسعاد المصريين
كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبي، أنه يأمل عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق اللقب والتأهل للمونديال وتقديم جيل قوي للكرة المصرية في السنوات المقبلة.
رمضان صبحي: لست النجم الأوحد في المنتخب الاوليمبي ومستعدون للبطولة
كشف رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي أنه لا يوجد نجم واحد في المنتخب الأوليمبي الجميع نجوم والهدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
الزمالك يتخذ قرارا حاسما بشأن التفريط فى نجوم الفريق
يرفض مسؤولو نادي الزمالك التفريط في العناصر الأساسية بالفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل اهتمام بعض الأندية السعودية بخدمات الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمود علاء مدافع الفريق.
مدرب الزمالك السابق: هذا سر نجاح الأهلي تحت قيادة فايلر.. فيديو
أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك السابق، أن اللاعب حمدي فتحي أحد أبرز أسباب تقديم الاهلي لنتائج مميزة هذا الموسم، تحت قيادة مدربه السويسري رنيتة فايلر.
تعرف على بديل فالفيردي في برشلونة
أشارت بعض التقارير الإسبانية إلى رغبة نادي برشلونة في إنهاء العلاقة مع فالفيردي والتعاقد مع مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، وذلك بعد النتائج السلبية التي يقدمها الفريق.
الزمالك يكشف حقيقة التعاقد مع هذا اللاعب في الميركاتو الشتوي
نفى مسئولو نادي الزمالك ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن حصول النادي الأبيض على توقيع أسامة جلال مدافع فريق إنبي تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
قرار عاجل من الكاف بشأن مواجهة مصر وكينيا.. تعرف عليه
قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، تعديل موعد مباراة منتخب مصر وكينيا والتي ستقام يوم 14 نوفمبر الجاري في اطار الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
سونج مدرب الكاميرون: شرف لى التواجد فى مصر.. ونسعى للتأهل للأوليمبياد
قال ريجوبيرت سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأوليمبي، إنه سعيد بالتواجد في مصر وانه لشرف كبير أن يتأهل إلى أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما ولكن التحدي الأكبر هو مواصلة العمل للتأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمواجهتي كينيا وجزر القمر بعد ليبيريا
يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لمواجهتي كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.