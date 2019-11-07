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فن

مع السلامة يا طيب.. عمرو يوسف ينعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:43 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
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محمد بدران
نعي الفنان عمرو يوسف، صديقه الفنان هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٣٥ عامًا.


وكتب عمرو يوسف عبر حسابه بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :"‏مع السلامة يا طيب ، ان لله و ان اليه راجعون ‎#هيثم_احمد_زكي"

كان الفنان هيثم احمد زكي قد رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن النيابة قررت تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة.
مع السلامة يا طيب.. عمرو يوسف ينعي هيثم أحمد زكي بكلمات مؤثرة
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