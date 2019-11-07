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أخبار البلد

سالى عبد السلام تطلق حملة تبرع لعمل صدقة جارية على روح هيثم أحمد زكى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:06 م
الفنان الشاب الراحل
الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى
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حمادة خطاب
طالبت الإعلامية سالى عبد السلام جمهورها بالتبرع لحساب صدقة جارية على روح الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، تحت عنوان "حملة تبرع جماعى لإحياء ذكرى هيثم أحمد زكى"، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت الإعلامية سالى عبد السلام: الصدقة من الأعمال اللى بتشفعلك، بيصعب عليا لما حد يموت وملوش ابن أو ابنة وينقطع واحدة من أعماله الثلاث وهو الدعاء، ولد صالح يدعو له.

وتابعت الإعلامية سالى عبد السلام: "الخير فينا نتصدق وندعيلك واحنا منعرفكش واعمالك ربنا يبدلها كلها حسنات يا طيب الإنسان سيرة، وأول ليلة فى قبره محدش عارف مين فينا هيحتاج الأول ....افتكروا ابعتوا على أرقام الحملة".

ورحل هيثم أحمد زكى عن عالمنا بعد أن غيبه الموت عن عمر يناهز الـ 35 عاما، بعد أن عاش عمره يتيما ومات وحيدا فى شقته.



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