حدث ليلا: إغلاق شارع الهرم جزئيا 3 أيام .. وإبراهيم فايق يعلن عن موعد ظهوره على التلفزيون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
إغلاق شارع الهرم 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع مترو الخط الرابع
أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيا بالإتجاهين.
ورحل صغير النمر الأسود .. 6 ساعات من التحريات والتحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي
ورحل صغير النمر الأسود.. هيثم، نجل الفنان القدير الراحل أحمد زكي والفنانة الرقيقة الراحلة هالة فؤاد، عن عمر ناهز الخامسة والثلاثين، فلم ينه بعد عقده الرابع، إلا أن القدر اختاره ليرافق والده ووالدته في الحياة الآخرة.
عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه واحتشد أكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو إلى الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلا هناك.
فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي
شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا
نشر الإعلامى إبراهيم فايق منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " يعلن فيه أنه سيظهر اليوم الجمعة، على شاشة قناة تايم سبورت في تمام الخامسة مساء.
قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي .. شاهد
نشر الفنان محمد إمام صورة له مع الفنان الراحل هيثم احمد ذكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق محمد امام على الصورة قائلا: "قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني .. "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعون".
مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر زلزال إيران
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين إثر الزلزال الذي شهده شمال غربي إيران.
أمريكا تحقق في جرائم تركيا بسوريا
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بالتحقيق في احتمال انتهاك تركيا للاتفاقيات مع واشنطن حول استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها إليها، وما إذا كانت أنقرة قد نقلت هذه الأسلحة إلى فصائل المعارضة في سوريا.
13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة
أكد المخرج الرياضى محمد نصر، أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة و مباراة الافتتاح التي ستجمع المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالي فى الساعة السابعة مساء بالإضافة إلى مباراة والكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة مساء.
أعمار المنتخبات.. مالي الأقل ومصر الأكبر وغانا تشارك بحارس في السادسة عشرة
سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي وهما – على الترتيب -المنتخبين الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثماني التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.
خالد جلال يكشف أسباب رفضه قيادة الزمالك مع جروس
كشف خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن سر رفضه العمل تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق في بداية الموسم الماضي.
إغلاق شارع الهرم 3 أيام لتنفيذ أعمال مشروع مترو الخط الرابع
أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيا بالإتجاهين.
ورحل صغير النمر الأسود .. 6 ساعات من التحريات والتحقيقات في وفاة هيثم أحمد زكي
ورحل صغير النمر الأسود.. هيثم، نجل الفنان القدير الراحل أحمد زكي والفنانة الرقيقة الراحلة هالة فؤاد، عن عمر ناهز الخامسة والثلاثين، فلم ينه بعد عقده الرابع، إلا أن القدر اختاره ليرافق والده ووالدته في الحياة الآخرة.
عمرو دياب يزلزل موسم الرياض والآلاف يغنون معه.. صور
أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات موسم الرياض للترفيه واحتشد أكثر من ٣٠ ألف متفرج قبل الحفل بساعات في ساحة مسرح محمد عبده انتظارا للحضور الثاني لعمرو إلى الرياض حيث كان قد أحيا العام الماضي حفلا هناك.
فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي
شاركت الفنانة ياسمين غيث جمهورها بنشر صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
إبراهيم فايق يعلن عن أول ظهور له فى الاستوديو التحليلى لـ"تايم سبورت" في أمم أفريقيا
نشر الإعلامى إبراهيم فايق منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " يعلن فيه أنه سيظهر اليوم الجمعة، على شاشة قناة تايم سبورت في تمام الخامسة مساء.
قلبي واجعني عليك أوي .. محمد إمام يودع الراحل هيثم أحمد زكي .. شاهد
نشر الفنان محمد إمام صورة له مع الفنان الراحل هيثم احمد ذكى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "، وعلق محمد امام على الصورة قائلا: "قلبي واجعني عليك اوي يا هيثم .. ازاي دفنتك و هاخد عزاك .. لا حول ولا قوة الا بالله .. مع السلامة يا حبيبي .. هشوفك تاني .. "فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعون".
مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر زلزال إيران
قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين إثر الزلزال الذي شهده شمال غربي إيران.
أمريكا تحقق في جرائم تركيا بسوريا
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية بأن الولايات المتحدة بدأت بالتحقيق في احتمال انتهاك تركيا للاتفاقيات مع واشنطن حول استخدام الأسلحة والمعدات التي قدمتها إليها، وما إذا كانت أنقرة قد نقلت هذه الأسلحة إلى فصائل المعارضة في سوريا.
13 كاميرا لنقل حفل افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة
أكد المخرج الرياضى محمد نصر، أنه تم تخصيص 13 كاميرا لنقل فعاليات افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة و مباراة الافتتاح التي ستجمع المنتخب الاوليمبى المصرى ونظيره المالي فى الساعة السابعة مساء بالإضافة إلى مباراة والكاميرون وغانا التى ستقام فى العاشرة مساء.
أعمار المنتخبات.. مالي الأقل ومصر الأكبر وغانا تشارك بحارس في السادسة عشرة
سيكون لقاء افتتاح النسخة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الذي يشهده ملعب القاهرة الدولي مساء الجمعة بين المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المالي وهما – على الترتيب -المنتخبين الأكبر والأصغر في معدل الأعمار بين المنتخبات الثماني التي تخوض غمار هذه البطولة التي تختتم في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري.
خالد جلال يكشف أسباب رفضه قيادة الزمالك مع جروس
كشف خالد جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن سر رفضه العمل تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق في بداية الموسم الماضي.