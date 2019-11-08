الصحة: 37 مصابًا في حادث اصطدام أتوبيس بطريق سفاجا - قنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة ٣٧ مواطنًا إثر حادث اصطدام حافلة رحلات بكثبان رملية على طريق سفاجا - قنا الكيلو٥.



وأوضح بيان للوزارة أنه تم الدفع بـ١٦ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أنه لا توجد أي وفيات وأن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة وتراوحت بين سحجات وكدمات في أماكن متفرقة من الجسد، وهناك حالتان مصابتان بكسور مضاعفة، وجميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة.



وأضاف البيان أنه تم توجيهه وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بالتواجد بالمستشفى فور وقوع الحادث وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة، كما راجعت الوزارة بتواجد الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، واطمأنت على مخزون أكياس الدم والذي تجاوز ٢٠٠ كيس دم ببنوك الدم، إضافةً إلى مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية.



وأكد البيان أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة البحر الأحمر طبقًا لتوجيهات الوزيرة وأن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وجاري متابعتهم لحين خروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية.

