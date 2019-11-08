رئيس مجلس الشئون الإسلامية بتشاد: عندما نحظى بقيادة رشيدة مثل السيسي فهذا يدل على أننا على الطريق الصحيح

أكد الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتشاد بأننا عندما نحظى بقيادة رشيدة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي فهذا يدل على أننا على الطريق الصحيح، وأن سيادة الرئيس أخلص نيته لحماية الأمة والتصدي بحزم للأفكار المتطرفة التي اجتاحت العالم واكتوى العالم بنيرانها.



وأضاف أن تكريمه في مصر يعد ميلادًا جديدًا يعطي الشعور بأن الأمة بحاجة إلى قيادات تهتم بحماية مقدراتها، وعندما يتم تكريمنا كعلماء ومفكرين من هؤلاء القادة فهذا يدل على أننا على الطريق الصحيح، وعلينا أن نضاعف الجهد من أجل الالتفاف حول قادتنا السياسيين؛ من أجل حماية الأمة من تلك الأفكار المدمرة والتي تأتي باسم الدين.



كما ثمَّن سيادته دور معالي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير، ومحاربة الأفكار الهدامة؛ حيث يقوم بعمل جبار يصل فيه الليل بالنهار من أجل حماية الأمة من الأفكار المتطرفة، كما أن له دورًا كبيرًا من ناحية الكلمة المكتوبة والمقرؤة والمسموعة.



وفي سياق متصل أكد سيادته أن المولد النبوي الشريف هو عبارة عن ميلاد للأمة من جديد بعد أن اجتاحتها الجاهلية المظلمة، وقد بعث الله (عز وجل) نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) فأنقذ الأمة وأخرجها من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد، وردها من حالة التوحش إلى حالة الإنسانية.



وأن الجماعات المتطرفة عاثت في الأرض فسادًا، وقتلت الأبرياء، وشردت الآمنين بسبب الجهل، وكل ما فعلوه مبني على الجهل وسوء التصور لما جاء به النبي (صلى الله عليه وسلم) رسول الإنسانية، رسول المحبة، رسول السلام، رسول الرحمة (صلى الله عليه وسلم).



جاء ذلك خلال تكريمه في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف أمس الخميس.