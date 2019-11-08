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رياضة

الالعاب النارية تزين ستاد القاهرة بافتتاح امم افريقيا تحت 23 سنة.. صور

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
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نور عادل
تصدرت الالعاب النارية المشهد في حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

وتنطلق البطولة بمواجهة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره منتخب مالي اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل فريقه لمواجهة مالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي.

حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - أحمد فتوح - كريم العراقي
الوسط: أكرم توفيق - رمضان صبحي - ناصر ماهر - صلاح محسن
الهجوم: مصطفى محمد
الالعاب النارية تزين ستاد القاهرة بافتتاح امم افريقيا تحت 23 سنة.. صور
الالعاب النارية تزين ستاد القاهرة بافتتاح امم افريقيا تحت 23 سنة.. صور
الالعاب النارية تزين ستاد القاهرة بافتتاح امم افريقيا تحت 23 سنة.. صور
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بث مباشر.. حفل افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 عاما

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