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مرأة

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الفلفل؟

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يتناةل الكثير من الأشخاص الفلفل بكل أنواعه، ولكن لا يتناولون بذور الفلفل لأنهم يعتقدون أن الفائدة الكلية فى الفلفل نفسه، وقدم موقع "boldsky" أهم المعلومات حول فوائد تناول بذور الفلفل وهى:

تحتوى يحتوي بذر الفلفل على كمية كبيرة من الفيتامينات، والمعادن مثل الماغنسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الحديد، الكالسيوم، وكل هذه الفوائد تجعلك لا تتخلصى من بذور الفلفل مرة أخرى بالأضافة إلى أنه يساعد فى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية،وبالتالي يقلل فرص الإصابة بالنوبات والسكتة القلبية.

تساعد بذور الفلفل أيضًا على الرؤية الليلية كونها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين(أ) الذي يحفز بصورة كبيرة الرؤية الليلية بالإضافة إلى قدرة على تقوية جهاز المناعة لما يحتوية من مضادات أكسدة وفيتامين (سى).

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