عمر خيرت يفتتح حفل الموسيقى العربية بـ العرافة والعطور الساحرة .. صور

افتتح الموسيقار عمر خيرت، حفله على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بعزف مقطوعة "العرافة والعطور الساحرة" وسط تصفيق حاد من الجمهور.





وقال خيرت: "النهاردة أعظم يوم في تاريخ البشرية لأن انهاره ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.





ومن المفترض أن يقدم خيرت عددا من المقطوعات الاخرى منها :"هي دي الحياه"، و"خلي بالك من عقلك" و"امتى الزمن يسمح با جميل"، و "في هويد الليل" وغيرها.





يذكر ان افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



