استعدادا لمواجهة كينيا.. المنتخب الأول يخوض مرانه ببرج العرب.. صور

أدى منتخبنا الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري تدريباته صباح اليوم على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية.



واختص الجهاز الفنى هذا المران على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل للوصول باللاعبين الى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة.



وتقرر خوض المنتخب مران مسائى اليوم بهدف تجهيز كل العناصر للمواجهة المقبلة.

