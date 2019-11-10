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رياضة

استعدادا لمواجهة كينيا.. المنتخب الأول يخوض مرانه ببرج العرب.. صور

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:44 م
المنتخب الأول لكرة
المنتخب الأول لكرة القدم
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نور عادل
أدى منتخبنا الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري تدريباته صباح اليوم على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب استعدادا لمواجهة كينيا الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية.

واختص الجهاز الفنى هذا المران على الجوانب البدنية وتدريبات القوة والتحمل للوصول باللاعبين الى أعلى فورمة ممكنة لمحاولة تجهيزهم بالوصول إلى معدلات اللياقة المطلوبة.

وتقرر خوض المنتخب مران مسائى اليوم بهدف تجهيز كل العناصر للمواجهة المقبلة.
استعدادا لمواجهة كينيا.. المنتخب الأول يخوض مرانه ببرج العرب.. صور
استعدادا لمواجهة كينيا.. المنتخب الأول يخوض مرانه ببرج العرب.. صور
استعدادا لمواجهة كينيا.. المنتخب الأول يخوض مرانه ببرج العرب.. صور
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