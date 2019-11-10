ممنوعة من الكلام.. مايلي سايرس تخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

خضعت المغنية الامريكية مايلي سايرس لعملية جراحية في الاحبال الصوتية خلال الايام الماضية، بعد شكواتها المستمرة من الالام مصاحب لاحبالها الصوتية.



وقالت مجلة بيبول الامريكية إن مايلي سايرس غادرت المستشفى وترقد الان في منزلها بعد نجاح العملية بحسب ما اكد صديقها المغني كودي سيمبسون.



واشارت مجلة بيبول الى ان مايلي سايرس اكتشفت وجود مشاكل في احبالها الصوتية بعد خضوعها لعلاج الشهر الماضي بسبب إلتهاب اللوزتين، مشيرة الى ان النجمة الامريكية ممنوعة من الكلام لعدة اسابيع لحين تماثلها الشفاء.



يشار الى ان مايلي سايرس انفصلت عن زوجها الممثل الأسترالي ليام هيمسورث بعد زواج استمر أشهر فقط وعلاقة عاطفية دامت 10 سنوات، وارتبطت بعدها بـ كودي سيمبسون.

