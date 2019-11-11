المرض ابتلاء من عند ربنا وانت قده.. شذى بعد إصابة رامى جمال بـ البهاق

دعمت الفنانة "شذى" المطرب الشاب رامي جمال بعد إعلانه خبر إصابته بمرض البهاق.



وكتبت شذى، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "أولا انت فنان و فنان مهم و انت قوي ومن معرفتي بيك انت انسان قوي اللي يخاف يسلم ميلزمكش و انت لامس قلوب ناس كتير بألحانك و بأغانيك المرض ده ابتلاء من عند ربنا و انت قده فكك من الناس اللي مبتقدرش دول مش مهمين لان اللي بيقدروا اكتر بكتير".



واضافت "ربنا يكرمك و ينجحك اكتر و يخليك لكل الناس اللي بتحبك و اهلك و مراتك و tooooozفي الناس اللي ملهمش لازمه كلنا عندنا ابتلاءات بس الناس بتشوف اللي عايزه تشوفوا و من تجربتي انا الشخصيه ف كميه ابتلاء انا نفسي عشتها تكسر ضهر جمل بقولكً كمل و كلنا في ضهرك احنا بنقوى بالناس اللي بتحبنا و بتدعمنا و الحمدلله على المحن اللي بتعرفنا حبايبنا من أعدائنا #❤️#ربنا يكتبلك الشفا من عنده هو قادر على كل شيء".



يذكر أن رامي جمال كتب مؤخرًا عبر حسابه على "تويتر":" الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايده رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".



وتابع:" وفعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بیزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها".



واختتم حديثه قائلًا :" یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".

