اشتري Moto G7 Power بـ2900 جنيه.. تعرف على المواصفات..صور

لاشك أن اختيار هاتف ذكى جديد الآن أصبح أمرًا ليس بالسهل، لما يتواجد فى الأسواق من عشرات الهاوفت الذكية التى تنافس بها الشركات المختلفة، لذلك يكون الإختيار الأول لفئة السعر مقابل القيمة.وبحسب موقع فون ىرينا التقنى يمكنك الحصول على هاتف ذكى متوسط الفئة ولكن ببطارية عملاقة، مقابل مبلغ بسيط بمناسبة خصومات البلاك فرايداى بـ 2900 جنيه فقط، وهو Moto G7 Power.يأتي Moto G7 Power بشاشة كبيرة قياس 6.2 بوصة من نوع IPS LCD، بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 3، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة.وزودت Moto G7 Power بمعالجات ثمانية الأنوية من نوع Snapdragon 632 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائية سعتي 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت.ويحتوي Moto G7 Power على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة لقارئ البصمة التقليدى فى خلف الجهاز.ويحتوى Moto G7 Power على بطارية عملاقة بسعة 5000 ميللي أمبير، مع ميزة الشحن السريع بقوة 15 وات، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ويعمل على نظام Android 9.0.ويأتي Moto G7 Power مقابل 177 دولارا أمريكيا، ما يعادل 2900 جنيه مصري، من خلال هذا