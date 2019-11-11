وفاة علاء علي نجم الزمالك

توفىنجمالسابق فى خبر صادم لجماهير الكرة المصرية اليوم عن عمر يناهز الـ 31 عاما.وكان حسام حسن قد قام بتصعيدللفريق الأولرفقة أحمد الميرغنى وحازم إمام عقب تجربة السويسرى ديكستال.ولعبللزمالك ودجلة وسموحة وطلائع الجيش قبل أن يتوفى اليوم على خلفية صراع مع المرض.