وفاة علاء علي نجم الزمالك

توفى علاء على نجم نادي الزمالك السابق فى خبر صادم لجماهير الكرة المصرية اليوم عن عمر يناهز الـ 31 عاما.
وكان حسام حسن قد قام بتصعيد علاء على للفريق الأول للزمالك رفقة أحمد الميرغنى وحازم إمام عقب تجربة السويسرى ديكستال.
ولعب علاء على للزمالك ودجلة وسموحة وطلائع الجيش قبل أن يتوفى اليوم على خلفية صراع مع المرض.
وكان حسام حسن قد قام بتصعيد علاء على للفريق الأول للزمالك رفقة أحمد الميرغنى وحازم إمام عقب تجربة السويسرى ديكستال.
ولعب علاء على للزمالك ودجلة وسموحة وطلائع الجيش قبل أن يتوفى اليوم على خلفية صراع مع المرض.