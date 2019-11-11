10 إجراءات حاسمة عززت من تمكين الشباب خلال الأربع سنوات الماضية



(أ) تخصيص 2016 عامًا للشباب المصري، وتلا ذلك عقد 7 مؤتمرات وطنية بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم، حيث أسفرت عن توصيات عديدة تم تنفيذها، أبرزها إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه، والإفراج بموجب قرارات عفو رئاسية عن بعض الشباب المسجونين بأحكام قضائية، وإعلان 2018 عامًا لذوي الإعاقة، فضلًا عن دعوة شباب العالم إلى مؤتمر دولي للشباب.



(ب) عقد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في 2017 و2018، شارك فيهما أكثر من 8000 شاب وفتاة من 113 دولة، مما أتاح فرصة للحوار المباشر بينهم ومع صناع القرار حول العالم حول القضايا محل اهتمام الشباب.



(ج) إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية بدءًا من 2016، وتخريج 1000 شخصًا حتى 2018.

(د) تعيين 41 معاون وزير في 13 وزارة أقل من 40 عامًا، منهم 17 من الإناث؛ و6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 شابات؛ و2 معاونين شباب لمدراء مديريات الشباب والرياضة ب‍ 17 محافظة.



(ه) تخصيص 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمن القومي، والتي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة وإعداد الدراسات.



- ولتوفير فرص العمل للشباب، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، أهمها:

(أ) وضع استراتيجية شاملة لتطوير مراكز التدريب المهني للشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بهدف تطوير منظومة تدريب وتأهيل الشباب مع ربط التدريب بسوق العمل لتوفير 2 مليون فرصة عمل خلال 5 سنوات؛

(ب) اعتماد خطة وطنية للتدريب من أجل التشغيل، يشارك في تنفيذها 22 جهة حكومية، وتم بين 2015 و2018 تدريب 18434 شخصًا، 68% من الإناث.



(ج) إطلاق عدة مبادرات لتدريب الشباب، مثل "مشواري" و"افعل" و"أندية البحث عن الوظيفة" و"مصر تعمل"، لتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل، واستفاد منها 342814 شخصًا.

(د) تدشين المشروع المصري/الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل، وتنفيذه ب‍ 26 محافظة على 4 مراحل شملت 25505 من الشباب، تم تشغيل زهاء 10000 منهم.

(ه) إطلاق البنك المركزي مبادرة في 2016 لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشباب بمبلغ 200 مليار جنيه، وبفائدة تقل عن 5%، لتمويل 350000 مشروعًا وخلق 4 مليون فرصة عمل.

(و) تأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال وتوفير البرامج التدريبية للشباب، وإطلاق "موقع مصر تعمل" الذى يقدم نحو 63000 وظيفة بالقطاع الخاص.

(ز) وضع خطة لرفع وعي طلبة الجامعات بثقافة العمل الحر والتعريف بالأفكار الحديثة لريادة الأعمال في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تستعرض مصر ملفها في حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات الماضية، أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 13 نوفمبر، وذلك في اطار الاستعراض الدوري الشامل، وهي الآلية التي تخضع لها مصر طواعية للمرة الثالثة.وركزت مصر خلال تقريرها الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، على تمكين الشباب، حيث إنه عملًا بالمواد 82 و180 و244 من الدستور، أسفرت انتخابات 2015 عن فوز 59 شابًا بعضوية مجلس النواب، بنسبة تمثيل 10%. وجاءت التعديلات الدستورية في 2019 لتقرر ديمومة تمثيلهم بالمجلس. وعملًا بتوصيات الجولة الثانية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتمكين الشباب من المشاركة في الحياة العامة وتولي المناصب القيادية، أهمها: