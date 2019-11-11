مجهول يهاجم فرقة موسيقية في الرياض بآلة حادة



وقالت صحيفة "نجران" المحلية إن مجهولا هاجم فرقة موسيقية في حديقة الملز بـالرياض بواسطة آلة حادة، وأصاب أحد أفرادها المشاركين في الفعاليات.



وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الفاعل، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الاثنين، تعرض فرقة استعراضية لهجوم من قبل شخص مجهول أثناء أدائها عرضا فنيا في حديقة الملز.