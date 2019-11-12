اخبار الحوادث | الإعدام لقاتل الطفلة سندس فى الإسكندرية.. إصابة 7 عمال بكافتيريا بشرم الشيخ

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها محاكمات وجرائم قتل، وفيما يلي أهم ما جاء بها:
اخبار الحوادث
إصابة 7 عاملين بـ كافيتريا فندق في شرم الشيخ بسبب أسطوانة غاز
أصيب ٧ عاملين بأحد الكافتيريات بفندق بمدينة شرم الشيخ بسبب انفجار أسطوانة غاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل بـ حدائق القبة.. وإخلاء عقار من السكان | صور
شب منذ قليل حريق فى محل بمنطقة حدائق القبة ، علي الفور تم الدفع بـ ٨ سيارات إطفاء وجار التعامل مع البلاغ .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ميراث الدم .. الإعدام لمزارع قتل شقيقه ونجل الآخر وأصاب 5 من عائلته في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا لمزارع، بتهمة قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها بسبب خلافات على الميراث بقرية الحجيرات في قنا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة بـ القليوبية.. والأهالي: كانوا في حالهم وليس لهم عداوات
شيع المئات من أهالي قريتي كفر الحصافة ومشتهر بمركز طوخ اليوم جثامين الخفراء الـ3، الذين لقوا مصرعهم إثر إطلاق مجهول الرصاص عليهم، في أرض زراعية بالقرب من كمين القرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مدير أمن الغربية: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب واقعة قفز قطار طنطا
أعلن اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية اليوم عن عدم وجود بلاغ رسمي بوجود شبهه جنائية فى حادث وفاة الشاب " أحمد مبروك " صاحب واقعة القفز من قطار "طنطا – كفر الزيات " بسبب مشادة كلامية حسب أقوال زملائه دفعته للقفز من القطار خشية سداد رسوم غرامة التدخين داخل كابينة القطار .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل قفز شاب هربا من غرامة التدخين بقطار طنطا – كفرالزيات بسبب سيجارة
شهدت محطة القطارات بطنطا واقعة مصرع شاب يعمل فني تمريض في العقد الثاني من عمره إثر إصابته بنزيف داخل بالمخ بقطار "كفر الزيات – طنطا " جراء قفزه من نتيجة مشادة كلامية بين الشاب وكمسرى القطار تطورت إلى تشابك بالأيدي أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل الدخول المحطة الرئيسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
9 فبراير.. نظر طعن المتهمين في " داعش مطروح" على الأحكام الصادرة ضدهم
حددت محكمة النقض جلسة ٩ فبراير المقبل، لنظر الطعن الذي حمل الرقم ١٥٦٧٢ لسنة ٨٨ ق على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بداعش مطروح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
منى سلامة تهاجم منظومة أمان.. وإقبال المواطنين على المنافذ أبلغ رد.. صور
فى الوقت الذى تبذل فيه كل مؤسسات الدولة جهدا كبيرا للنهوض بالدولة وتخفيف العبء على المواطنين، يظهر لنا بعض الأشخاص الذين يقللون من قيمة تلك المجهودات دون أن يقدموا أى شيء مفيدا للمجتمع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تشاجر مع ابنه | بقال بـ المنوفية يقذف طفلا بأنبوبة غاز
فقد عقله وصوابه وترك شيطانه يسوق تصرفاته ويتحكم به لـ يتصرف بقساوة وشدة مع طفل لم يكمل عامه التاسع كل ذنبه أنه صديق لابنه ونشبت بينهما مشاجرة كأي صبية أطفال يلعبون ويتشاجرون سويا ليقوم هذا الأب الذي فقد عقله بقذف هذا الطفل بأنبوبة غاز من الطابق الثاني لتصيب قدمه بكسر مضاعف يحول على أثرها للمستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام قاتل الطفلة سندس
أصدر المستشار وحيد صبري، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقا لـ سائق التوك توك المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس"، والسجن 3 سنوات لشقيقته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضابط أمن وطنى يكشف تفاصيل عمليات " الذئاب المنفردة" لـ داعش سيناء
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في قضية "داوعش سيناء"، الذي أكد على أن تنظيم أنصار بيت المقدس تغير اسمه إلى ولاية سيناء عقب الانضمام لداعش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المشدد 15 سنة لـ بلية وآخرين بتهمة تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه، حيث انهم كونوا تشكيلا عصابى لسرقة المساكن فى المنطقة، بالإكراه تحت تهديد السلاح بالنهضة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أثناء عزومة عشاء.. مصرع شخص لتناوله جرعة مواد مخدرة زائدة بالمحلة
لقي شخص فى العقد الرابع من عمره مصرعه إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة خلال وجبة عشاء برفقة زملائه بمنطقة مسجد المتولي بمدينة المحلة وهو ما أدي لإصابته بحالة تسمم وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفي المحلة العام..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
إصابة 7 عاملين بـ كافيتريا فندق في شرم الشيخ بسبب أسطوانة غاز
أصيب ٧ عاملين بأحد الكافتيريات بفندق بمدينة شرم الشيخ بسبب انفجار أسطوانة غاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محل بـ حدائق القبة.. وإخلاء عقار من السكان | صور
شب منذ قليل حريق فى محل بمنطقة حدائق القبة ، علي الفور تم الدفع بـ ٨ سيارات إطفاء وجار التعامل مع البلاغ .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ميراث الدم .. الإعدام لمزارع قتل شقيقه ونجل الآخر وأصاب 5 من عائلته في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا لمزارع، بتهمة قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها بسبب خلافات على الميراث بقرية الحجيرات في قنا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة بـ القليوبية.. والأهالي: كانوا في حالهم وليس لهم عداوات
شيع المئات من أهالي قريتي كفر الحصافة ومشتهر بمركز طوخ اليوم جثامين الخفراء الـ3، الذين لقوا مصرعهم إثر إطلاق مجهول الرصاص عليهم، في أرض زراعية بالقرب من كمين القرية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مدير أمن الغربية: لا شبهة جنائية فى وفاة شاب واقعة قفز قطار طنطا
أعلن اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية اليوم عن عدم وجود بلاغ رسمي بوجود شبهه جنائية فى حادث وفاة الشاب " أحمد مبروك " صاحب واقعة القفز من قطار "طنطا – كفر الزيات " بسبب مشادة كلامية حسب أقوال زملائه دفعته للقفز من القطار خشية سداد رسوم غرامة التدخين داخل كابينة القطار .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل قفز شاب هربا من غرامة التدخين بقطار طنطا – كفرالزيات بسبب سيجارة
شهدت محطة القطارات بطنطا واقعة مصرع شاب يعمل فني تمريض في العقد الثاني من عمره إثر إصابته بنزيف داخل بالمخ بقطار "كفر الزيات – طنطا " جراء قفزه من نتيجة مشادة كلامية بين الشاب وكمسرى القطار تطورت إلى تشابك بالأيدي أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل الدخول المحطة الرئيسية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
9 فبراير.. نظر طعن المتهمين في " داعش مطروح" على الأحكام الصادرة ضدهم
حددت محكمة النقض جلسة ٩ فبراير المقبل، لنظر الطعن الذي حمل الرقم ١٥٦٧٢ لسنة ٨٨ ق على الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميا بداعش مطروح.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
منى سلامة تهاجم منظومة أمان.. وإقبال المواطنين على المنافذ أبلغ رد.. صور
فى الوقت الذى تبذل فيه كل مؤسسات الدولة جهدا كبيرا للنهوض بالدولة وتخفيف العبء على المواطنين، يظهر لنا بعض الأشخاص الذين يقللون من قيمة تلك المجهودات دون أن يقدموا أى شيء مفيدا للمجتمع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تشاجر مع ابنه | بقال بـ المنوفية يقذف طفلا بأنبوبة غاز
فقد عقله وصوابه وترك شيطانه يسوق تصرفاته ويتحكم به لـ يتصرف بقساوة وشدة مع طفل لم يكمل عامه التاسع كل ذنبه أنه صديق لابنه ونشبت بينهما مشاجرة كأي صبية أطفال يلعبون ويتشاجرون سويا ليقوم هذا الأب الذي فقد عقله بقذف هذا الطفل بأنبوبة غاز من الطابق الثاني لتصيب قدمه بكسر مضاعف يحول على أثرها للمستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام قاتل الطفلة سندس
أصدر المستشار وحيد صبري، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، حكما بالإعدام شنقا لـ سائق التوك توك المتهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس"، والسجن 3 سنوات لشقيقته.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ضابط أمن وطنى يكشف تفاصيل عمليات " الذئاب المنفردة" لـ داعش سيناء
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لشهادة ضابط الأمن الوطني مُجري التحريات في قضية "داوعش سيناء"، الذي أكد على أن تنظيم أنصار بيت المقدس تغير اسمه إلى ولاية سيناء عقب الانضمام لداعش.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المشدد 15 سنة لـ بلية وآخرين بتهمة تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة، وذلك لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه، حيث انهم كونوا تشكيلا عصابى لسرقة المساكن فى المنطقة، بالإكراه تحت تهديد السلاح بالنهضة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أثناء عزومة عشاء.. مصرع شخص لتناوله جرعة مواد مخدرة زائدة بالمحلة
لقي شخص فى العقد الرابع من عمره مصرعه إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة خلال وجبة عشاء برفقة زملائه بمنطقة مسجد المتولي بمدينة المحلة وهو ما أدي لإصابته بحالة تسمم وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفي المحلة العام..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.