طريقة عمل كريم كراميل الكينوا

كريم كراميل الكينوا من الحلويات الشهية و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.
مقادير كريم كراميل الكينوا:
نصف كوب كينوا
2 كوب ماء
عود قرفة
ثلاثة أرباع كوب سكر
علبة حليب مبخر
علبة حليب مكثف محلى
6 بيض
ملعقة كبيرة فانيليا
طريقة تحضير كريم كراميل الكينوا:
* يجهز قالب كريم كراميل
* يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مع حمام مائي
* تسوى الكينوا مع الماء والقرفة وتترك جانبا
* يسخن الحليب مع المكونات الباقية ثم تضاف الكينوا وتهرس باستخدام خلاط يدوي
* يصب المزيج في القالب ويوضع في الفرن حتى يتماسك
* يترك ليبرد تماما بالثلاجة ويقدم
مقادير كريم كراميل الكينوا:
نصف كوب كينوا
2 كوب ماء
عود قرفة
ثلاثة أرباع كوب سكر
علبة حليب مبخر
علبة حليب مكثف محلى
6 بيض
ملعقة كبيرة فانيليا
طريقة تحضير كريم كراميل الكينوا:
* يجهز قالب كريم كراميل
* يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مع حمام مائي
* تسوى الكينوا مع الماء والقرفة وتترك جانبا
* يسخن الحليب مع المكونات الباقية ثم تضاف الكينوا وتهرس باستخدام خلاط يدوي
* يصب المزيج في القالب ويوضع في الفرن حتى يتماسك
* يترك ليبرد تماما بالثلاجة ويقدم