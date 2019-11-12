طريقة عمل كريم كراميل الكينوا

كريم كراميل الكينوا من الحلويات الشهية و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.



مقادير كريم كراميل الكينوا:



نصف كوب كينوا

2 كوب ماء

عود قرفة

ثلاثة أرباع كوب سكر

علبة حليب مبخر

علبة حليب مكثف محلى

6 بيض

ملعقة كبيرة فانيليا



طريقة تحضير كريم كراميل الكينوا:



* يجهز قالب كريم كراميل

* يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مع حمام مائي

* تسوى الكينوا مع الماء والقرفة وتترك جانبا

* يسخن الحليب مع المكونات الباقية ثم تضاف الكينوا وتهرس باستخدام خلاط يدوي

* يصب المزيج في القالب ويوضع في الفرن حتى يتماسك

* يترك ليبرد تماما بالثلاجة ويقدم