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مرأة

طريقة عمل كريم كراميل الكينوا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
طريقة عمل كريم كراميل
طريقة عمل كريم كراميل الكينوا
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هاجر هانئ
كريم كراميل الكينوا من الحلويات الشهية و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.

مقادير كريم كراميل الكينوا:

نصف كوب كينوا
2 كوب ماء
عود قرفة
ثلاثة أرباع كوب سكر
علبة حليب مبخر
علبة حليب مكثف محلى
6 بيض
ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة تحضير كريم كراميل الكينوا:

* يجهز قالب كريم كراميل
* يسخن الفرن على درجة حرارة 150 مع حمام مائي
* تسوى الكينوا مع الماء والقرفة وتترك جانبا
* يسخن الحليب مع المكونات الباقية ثم تضاف الكينوا وتهرس باستخدام خلاط يدوي
* يصب المزيج في القالب ويوضع في الفرن حتى يتماسك
* يترك ليبرد تماما بالثلاجة ويقدم
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