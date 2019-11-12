قصف مجهول يستهدف سوريا.. والجيش يصدر بيانا عاجلا

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تعرضت العاصمة السورية دمشق، لقصف مجهول، منذ لحظات، أصدر على إثره الجيش العربي السوري، بيانًا، يؤكد فيه تصديه له.وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل: "الصوت الذي سمع في دمشق، ناجم عن استهداف الجيش العربي السوري لهدف معادٍ في سماء داريا".وأضافت الوكالة: "مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معاد لمبنى مدني في منطقة المزة بالعاصمة دمشق".