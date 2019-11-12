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أخبار العالم

قصف مجهول يستهدف سوريا.. والجيش يصدر بيانا عاجلا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعرضت العاصمة السورية دمشق، لقصف مجهول، منذ لحظات، أصدر على إثره الجيش العربي السوري، بيانًا، يؤكد فيه تصديه له.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها منذ قليل: "الصوت الذي سمع في دمشق، ناجم عن استهداف الجيش العربي السوري لهدف معادٍ في سماء داريا".

وأضافت الوكالة: "مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين جراء استهداف معاد لمبنى مدني في منطقة المزة بالعاصمة دمشق".

ولم تكشف الوكالة حتى الآن مزيدًا من التفاصيل.



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