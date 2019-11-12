أخذت بثأري.. رياض محرز يروي كواليس هدفه التاريخي في شباك نيجيريا

أكد رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الجزائري، أن تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، التي أقيمت في مصر، في شهر يونيو الماضي، أعاد له اعتباره.



وقال رياض محرز في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية:" كنت أعلم أنني سأحقق إنجازا مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية الماضية، لدي قدرة كبيرة على صناعة وتسجيل الأهداف، عندما أشارك في المباريات، لقد أخذت بثأري".



وتحدث رياض محرز عن كواليس هدفه التاريخي في منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي، قائلا: "عندما حصلنا على الركلة الحرة، نظرت إلى شاشة الملعب وجدت أننا في الدقيقة 94، قلت إن هذه الركلة مناسبة لي".



وأضاف: طالبت يوسف البلايلي وبغداد بونجاح بترك الكرة لي كي أسددها، ولكن قلت للبلايلي ابقى بجواري، من أجل خداع جماهير نيجيريا وكأنه هو من سيسدد الكرة".



وتابع: "في البداية كان القرار هو تسديد الكرة أسفل الحائط البشري، لكن وجدت أحد لاعبي نيجيريا ينام على الأرض خلف الحائط، مما أجبرني على استبعاد هذه الفكرة، لأسدد الكرة في النهاية في زاوية الحارس، وبالفعل نجحت في إحرازها.