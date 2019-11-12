ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 5 شهداء

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه في قصف استهدف بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء إلى خمسة.



واستشهد 4 فلسطينيين وأصيب 25 آخرون بجروح في عدوان إسرائيلي متواصل منذ ساعات الفجر على قطاع غزة.



ولقي الشاب زكي غنام 25 عاما مصرعه في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المقاومين وأصيب ثلاثة آخرون في قصف استهدفهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد وقت قصير من قصف مماثل أدى لاستشهاد الشاب محمد حمودة في قصف مماثل على نفس البلدة.



وشن طيران الاحتلال عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة واستهدف حي المنارة بخانيونس وشققا سكنية بمدينة غزة.