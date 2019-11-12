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أخبار العالم

عكاظ: السعودية تشارك في خليجي 24 بالدوحة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 11:29 م
السعودية تشارك في
السعودية تشارك في خليجي 24 بالدوحة
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محمود نوفل
علمت "عكاظ" من مصادرها، أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين قررت المشاركة في خليجي 24 بالدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعا غدا الأربعاء لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.

وكانت الإمارات والبحرين قد قررت العدول عن قرار عدم خوض منافسات بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" المقررة في قطر الشهر الجاري.
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وتعد مشاركة السعودية والإمارات والبحرين تمام مشاركة جميع منتخبات الاتحاد الخليجي بالدورة المقرر إقامتها الشهر الجاري بقطر
وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم سيعقد اجتماعًا طارئًا، الأربعاء، في الدوحة لإعادة توزيع مجموعات البطولة التي أجريت قرعتها بين 5 منتخبات في وقت سابق.

وكان المقرر أن تنطلق بطولة "خليجي 24" في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري بمشاركة منتخبات قطر، عمان، الكويت، العراق واليمن فيما قررت منتخبات السعودية، الإمارات والبحرين عدم المشاركة على خلفية المقاطعة مع قطر.
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