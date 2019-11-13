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مرأة

طريقة عمل الحلبة المحوجة للشيف نجلاء الشرشابى

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:31 م
لومش بتحبها .. وصفة
لومش بتحبها .. وصفة لذيذة لمشروب الحلبة
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الحلبة المحوجة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طريقة عمل الحلبة المحوجة

3 ملعقة كبيرة حلبة محوجة
نصف ملعقة كبيرة سمنة
2 كوب لبن
1 كوب ماء سكر حسب الرغبة
التقديم
جوز هند
زبيب
سمسم محمص

طريقة عمل الحلبة المحوجة

* يقلب خليط الحلبة في السمنة على النار واضيفي اللبن والماء والسكر ويقلب كل الخليط باستمرار حتى يصل للقوام مناسب ويصب ويزين بالسمسم والزبيب.





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