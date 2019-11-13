طريقة عمل الحلبة المحوجة للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل الحلبة المحوجة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طريقة عمل الحلبة المحوجة



3 ملعقة كبيرة حلبة محوجة

نصف ملعقة كبيرة سمنة

2 كوب لبن

1 كوب ماء سكر حسب الرغبة

التقديم

جوز هند

زبيب

سمسم محمص



طريقة عمل الحلبة المحوجة



* يقلب خليط الحلبة في السمنة على النار واضيفي اللبن والماء والسكر ويقلب كل الخليط باستمرار حتى يصل للقوام مناسب ويصب ويزين بالسمسم والزبيب.











