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مرأة

على النيل.. مي كساب تتألق بإطلالة محتشمة من أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:06 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة وساحرة.

وعلقت مي كساب، على الصورة قائلة " عادتي دايما بتكون أكبر لما أشوف كل حواليه سعداء يارب باركلي في كل اللي بأحبهم وإحفطهم وإنعم علينا جميعا بالصحة والستر والرضا والسعادة".

وظهرت مي كساب، ترتدي فستان أسود طويل الاكمام كشف عن أناقتها، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر.

واعتمدت على انسدال شعرها بطريقة جذابة، ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وكانت الفنانة " دنيا سمير غانم" أبرزهم.
على النيل.. مي كساب تتألق بإطلالة محتشمة من أحدث جلسة تصوير
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