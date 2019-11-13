مؤسس قناة النيل الثقافية يوضح سبب تراجع الدعم عنها بعد ثورة يناير





موضحًا ان هذا الأمر السبب الرئيسى فى إختفاء البرامج بشكلها الثقافى عن الشاشات الفضائية وذلك نظرًا لتحكم المعلنين فى شكل المحتوى المقدم على الفضائيات.



وأضاف الشاعر فى تصريحات لـصدى البلد، ان البرامج الثقافية لها دور كبير فى تشكل الوعى وزيادة الثقافة لدى المشاهد، مؤكدًا ان غيبها خلف وراءه فراغا لدى المشاهد وهو ما يجعل هناك فرصة لملء هذا الفراغ بالأفكار المتطرفة، لذلك على القائمين على الفضائيات المصرية مراعاة الجانب الإجتماعى ودورهم فى تشكيل وعى المجتمع.



وتابع ، أن قناة النيل الثقافية منذ تأسيسها كان لها دور كبير وكان لديها مكتبة ثقافية لا مثيل لها فى الوطن العربى لدرجة ان بعض الدول العربية طلبت منى محاكاتها وتقديم نفس شكلها فى بلادهم، ولكن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير حيث تحول الدعم بشكل كامل للتغطية الإخبارية وهو ما ضعف من الدعم المقدم لها.





موضحًا ان الإعلام بشكل عام حياة ولابد ان يمثل كل الفئات ومتطلبات المشاهد وعلى الإعلام والقائمين عليه أن يدركوا دورهم المجتمعى وأن يعوا ان الإعلام ليس للربح فقط.

قال الإعلامى جمال الشاعر، مؤسس ورئيس قناة النيل الثقافية الأسبق، إن الإعلام تحول من رسالته الأساسية وهي تقديم خدمة للمشاهد لـ سلعة تجارية لا يسعى القائمون عليها سوى للربح فقط.