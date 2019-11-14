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مرأة

بالأسود .. روبي تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:14 ص
روبي
روبي
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آلاء حسن
شاركت روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة وساحرة.

وأطلت روبي، وهي ترتدي فستانا أسود قصيرا وبأكمام طويلة ، ونسقت معه بورتفيه أسود ملائم لإطلالتها وانتعلت حذاء بكعب عال.

ومن الناحية الجمالية وضعت روبي، ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والأيلاينر، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بمجموعة من الأساور الأنيقة مع سلسلة رقيقة.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها...
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