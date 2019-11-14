مقتل امرأة وإصابة 7 في حادث إطلاق النار بمدرسة أمريكية

لقت امرأة مصرعها، وأصيب 7 أشخاص، في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وحسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن باتريك مودي المتحدث باسم مستشفى هنري مايو نيوهول، إن السيدة توفت تأثرا بجراحها، ولا يزال هناك اثنان من المصابين في حالة حرجة.



وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت منذ قليل، بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.



وقالت شرطة مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إنه يتم التعامل مع الموقف، وإجلاء الطلاب من المدرسة الثانوية.



وذكر حساب المدينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "تم إطلاق نار في مدرسة سوجس الثانوية في سانتا كلاريتا"، مطالبة الجميع بعدم الخروج وتجنب المنطقة".



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع الموقف.



وذكرت صحيفة "فوربس"، أن تم العثور على المشتبه به بفترة قصيرة، ولكنه لقى مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة طلق ناري أصيب به، ولكن حتى لم يعرف دوافعه لعملية إطلاق النار.