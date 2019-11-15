جانتس لن يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيل.. تفاصيل

قالت القناة العبرية الـ12 أن هناك توقعات تشير إلى أن رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني جانتس، سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.



وأوضحت القناة أن مهلة تفويض جانتس لتشكيل الحكومة ستنتهي بعد 6 أيام، فيما لا تزال الأحزاب في حالة من عدم الوضوح وعدم اليقين حيال التطورات المقبلة، وما يخطط له كل حزب.



وانتهت جلسة لقادة "كاحول لافان"، مساء الخميس، دون الحسم بكل ما يتعلق تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، بتناوب ما بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس "كاحول لافان"، جانتس موضحة أنه لا يوجد أي تقدم بالمفاوضات بين الحزبين، وتشير التقديرات إلى أن جانتس سيعيد التفويض إلى رئيس الدولة دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.



وذكرت القناة أنه في هذه المرحلة، فإن موازين القوى داخل "كاحول-لافان" معقدة للغاية وغير واضحة، إذ لا يعتبر جابي أشكنازي وموشيه يعلون التوضيحات التي تلقاها التحالف حيال مقترح ريفلين بالتناوب مع نتنياهو واستعداده للاستقالة في حال قدمت ضده لوائح اتهام بقضايا الفساد التي يواجهها، وهو المقترح الذي يرفضه أيضا يائير لابيد.



وبحسب القناة، أبدى جانتس موقفه الرافض أيضًا لمقترح ريفلين، ووجه أصابع الاتهام إلى الليكود واتهمه بعدم الاستعداد للتنازل بكل ما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة، ورفضه كذلك تفكيك كتلة اليمين.



وقال جانتس إنه "لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع الليكود"، وفي المقابل يدعي الليكود أن الخلافات الداخلية في "كاحول لافان"، هي التي تحول دون التقدم بالمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.