ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جانتس لن يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيل.. تفاصيل

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 10:02 ص
بيني جانتس
بيني جانتس
Advertisements
سمر صالح
قالت القناة العبرية الـ12 أن هناك توقعات تشير إلى أن رئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني جانتس، سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

وأوضحت القناة أن مهلة تفويض جانتس لتشكيل الحكومة ستنتهي بعد 6 أيام، فيما لا تزال الأحزاب في حالة من عدم الوضوح وعدم اليقين حيال التطورات المقبلة، وما يخطط له كل حزب.

وانتهت جلسة لقادة "كاحول لافان"، مساء الخميس، دون الحسم بكل ما يتعلق تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود، بتناوب ما بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس "كاحول لافان"، جانتس موضحة أنه لا يوجد أي تقدم بالمفاوضات بين الحزبين، وتشير التقديرات إلى أن جانتس سيعيد التفويض إلى رئيس الدولة دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة.

وذكرت القناة أنه في هذه المرحلة، فإن موازين القوى داخل "كاحول-لافان" معقدة للغاية وغير واضحة، إذ لا يعتبر جابي أشكنازي وموشيه يعلون التوضيحات التي تلقاها التحالف حيال مقترح ريفلين بالتناوب مع نتنياهو واستعداده للاستقالة في حال قدمت ضده لوائح اتهام بقضايا الفساد التي يواجهها، وهو المقترح الذي يرفضه أيضا يائير لابيد.

وبحسب القناة، أبدى جانتس موقفه الرافض أيضًا لمقترح ريفلين، ووجه أصابع الاتهام إلى الليكود واتهمه بعدم الاستعداد للتنازل بكل ما يتعلق بالتناوب على رئاسة الحكومة، ورفضه كذلك تفكيك كتلة اليمين.

وقال جانتس إنه "لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع الليكود"، وفي المقابل يدعي الليكود أن الخلافات الداخلية في "كاحول لافان"، هي التي تحول دون التقدم بالمفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاهمات جديدة بين جانتس وليبرمان

إسرائيل اليوم.. تعيين وزير للدفاع بدون خلفية عسكرية والجيش ينتفض ضده.. نتنياهو يتجه لـ انتخابات ثالثة وجانتس يهاجمه.. وتحالف الليكود مع حزب اليمين الجديد يخدم مصالح بيبي بهذه الطريقة

الليكود يرفض إنذار ليبرمان لنتنياهو.. ويصفه بالانتحار السياسي

حكومة وحدة وطنية.. ليبرمان يوجه رسالة لـ جانتس ونتنياهو

تزامنا مع قصف غزة.. جانتس يوافق على حكومة تناوب مع نتنياهو

غزة تقاوم القصف.. نتنياهو أعلن الحرب حتى يشكل الحكومة بعد فشله مرتين.. المقاومة ضربت تل أبيب بـ 260 صاروخا.. إصابة 41 إسرائيليا والمئات بالمخابئ.. وتوقعات باستمرار التصعيد عدة أيام

ترشيحاتنا

هناك مدة صلاحية لأي لاعب.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

قمة عالمية على أرض سعودية.. البرازيل تتحدى الأرجنتين في الرياض

ماذا يفعل فايلر في التتش خلف الستائر المغلقة؟

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

بفستان جلد .. منى زكي تخطف الأنظار في دبي .. صور

طارق يحيى يكشف عن رغبته في قيادة الزمالك بـشرط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ومحتشمة .. 20 صورة تكشف إطلالات منى عبد الغنى فى عيد ميلادها

بإطلالة زرقاء ... شاهد أحدث ظهور لـ أسما شريف منير

استياء أولياء أمور الطلاب بسبب انتشار المقاهي والكافيهات بالمنيا.. صور