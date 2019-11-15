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أخبار البلد

التضامن تتحرك لإنقاذ طفلة الشرقية بعد تعرضها للتعذيب |شاهد

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 07:25 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع التابع للوزارة بمحافظة الشرقية بالتحرك للتعامل مع حالة الطفلة هبة أحمد المتواجدة بمستشفي بلبيس العام بعد تلقي بلاغات حول تعرضها للتعذيب.

وبعد إجراء كافة الفحوصات على جسد الطفلة تبين إصابتها بكدمات في الوجه واليدين وحرق طفيف بالظهر وأوضح الفريق الطبي المعالج لها أن حالتها أصبحت مستقرة بعد تلقيها العناية الكاملة داخل المشفى.

وبعد التحري تبين لفريق التدخل السريع أن الطفلة تقيم مع خالتها نظرا لوفاة الأب وسجن الأم، كما علم الفريق أن الخالة هي من أحدثت بها تلك الإصابات نتيجة ضربها على وجهها وحرقها بآداه معدنية.

وقام فريق التدخل السريع بعمل محضر في قسم شرطة بلبيس وتم تحويل الخالة للنيابة وهي الآن على ذمة التحقيق .

ويبحث الفريق نقل حضانة الطفلة إلى أحد أعمامها والذي طلب رعايتها وسيتم ذلك بعد دراسة حال الأسرة ومدى استعدادها لرعاية الطفلة إما إلحاقها بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وسيتم اختيار المصلحة الفضلى للطفلة.علي ان ترافقها اخصائية اجتماعيه من اعضاء فريق التدخل السريع خلال ٤٨ القادمه
التضامن تتحرك لإنقاذ طفلة الشرقية بعد تعرضها للتعذيب |شاهد
التضامن تتحرك لإنقاذ طفلة الشرقية بعد تعرضها للتعذيب |شاهد
التضامن تتحرك لإنقاذ طفلة الشرقية بعد تعرضها للتعذيب |شاهد
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