اخبار الفن.. اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. شائعة وفاة عادل إمام.. الموت يفجع هيفاء وهبي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن".
خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور
نشرت دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، لفتت بها أنظار متابعيها، وانهالت عليها التعليقات، من بينها تعليق يستفسر عن سبب انفصالها عن الفنان تامر عاشور.
بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام
انتشرت منذ عدة ساعات، أخبار كاذبة تفيد وفاة الفنان الكبير عادل إمام بعدما قام ابنه الفنان محمد عادل إمام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".
أول رسالة من تامر عاشور بعد انفصاله عن خطيبته دارين حلمي
كتب الفنان تامر عاشور منشورًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن مقطعا من أغنيته الشهيرة «كلموها عني»، قائلا: «حد يقولها دى ماليش حبايب بعدها و اللى باقيلى منها عايش عليه».
عملتى إيه فى وشك | هل خضعت رانيا يوسف لـ عملية تجميل؟
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بفستان طويل، وعلقت قائلة: «الجمال له أشكال كثيرة، وأعتقد أن أجمل شيء هو الثقة وحب نفسك».
الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي
نشرت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، نعيًا عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق ستوري انستجرام، أعلنت من خلاله عن وفاة جدها من والدها، وهو زوج عمة «هيفاء».
صورة طبق الأصل | الطفلة جنا عمرو تنشر صورتها مع شقيقها
نشرت الطفلة والممثلة جنا عمرو، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها الأصغر «ياسين»، والذي يشبهها تمامًا.
شاهد | انهيار زينب ابنة هيفاء وهبي
حالة كبيرة من الحزن سيطرت على زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، بعد رحيل جدها من والدها، وهو زوج عمة «هيفاء»، إذ أعلنت عن الخبر صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر.
نجيب ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الحجاب
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، على تغريدة أحد متابعيه، الذي أعرب عن غضبه فيها منه بسبب آرائه في الدين، قائلًا: «للأسف أنا عامل فولو لأن كلامك كان عاجبني، بس لما تكلمت في الدين عن جهل، بينت ان فعلا اللي جوا غير اللي برا».
اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن".
خرجت عن صمتها.. ملكة جمال الكون تكشف سبب انفصالها عن تامر عاشور
نشرت دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، لفتت بها أنظار متابعيها، وانهالت عليها التعليقات، من بينها تعليق يستفسر عن سبب انفصالها عن الفنان تامر عاشور.
بعد شائعة وفاة الزعيم.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام
انتشرت منذ عدة ساعات، أخبار كاذبة تفيد وفاة الفنان الكبير عادل إمام بعدما قام ابنه الفنان محمد عادل إمام بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "نسألكم الدعاء لكل من رحلوا عن عالمنا".
أول رسالة من تامر عاشور بعد انفصاله عن خطيبته دارين حلمي
كتب الفنان تامر عاشور منشورًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمن مقطعا من أغنيته الشهيرة «كلموها عني»، قائلا: «حد يقولها دى ماليش حبايب بعدها و اللى باقيلى منها عايش عليه».
عملتى إيه فى وشك | هل خضعت رانيا يوسف لـ عملية تجميل؟
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بفستان طويل، وعلقت قائلة: «الجمال له أشكال كثيرة، وأعتقد أن أجمل شيء هو الثقة وحب نفسك».
الموت يفجع الفنانة هيفاء وهبي
نشرت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، نعيًا عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق ستوري انستجرام، أعلنت من خلاله عن وفاة جدها من والدها، وهو زوج عمة «هيفاء».
صورة طبق الأصل | الطفلة جنا عمرو تنشر صورتها مع شقيقها
نشرت الطفلة والممثلة جنا عمرو، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور إنستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها الأصغر «ياسين»، والذي يشبهها تمامًا.
شاهد | انهيار زينب ابنة هيفاء وهبي
حالة كبيرة من الحزن سيطرت على زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، بعد رحيل جدها من والدها، وهو زوج عمة «هيفاء»، إذ أعلنت عن الخبر صباح اليوم الجمعة 15 نوفمبر.
نجيب ساويرس يتراجع عن تصريحاته بشأن الحجاب
رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، على تغريدة أحد متابعيه، الذي أعرب عن غضبه فيها منه بسبب آرائه في الدين، قائلًا: «للأسف أنا عامل فولو لأن كلامك كان عاجبني، بس لما تكلمت في الدين عن جهل، بينت ان فعلا اللي جوا غير اللي برا».