شاهد.. أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وتحدثت للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية بعد حفلها المثير للجدل فى الرياض على هامش موسم الرياض الترفيهى.



ووجهت شيرين عبد الوهاب الشكر للملكة العربية السعودية ولهيئة الترفيه، مشيدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماهيرى اللافت، وقد اتفقت على أكثر من حفلة فى موسم الرياض، مؤكدة أنها تمكنت من اللهجة الخليجية عبر تقديمها لأغنية "حبك خدعة".



وصرحت شيرين عبد الوهاب أنها تعمل على تحضير فيلم سينمائى جديد تشارك فى إنتاجه مع وليد منصور، وقالت أنها تفخر بأنها بنت مصر وخادمة لتراب البلد، دون أى تعليق على الهاشتاج المنتشر.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الرجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن".



وجاءت التغريدات كالتالى : _



وقال أحد المواطنين السعوديين: "مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل أن ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل أي شيء عادي".

وتابعت آخرى: "والله حياتي ماتوقف علشان رجل".

وأضاف آخر: "وليه ما سمعتي كلام اللي اتجوزتهم وما استغنيتي عنهم ؟ #اخرسي_ياشيرين".



