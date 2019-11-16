ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:02 ص
شيرين
شيرين
Advertisements
نبيل العدوى
خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وتحدثت للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية بعد حفلها المثير للجدل فى الرياض على هامش موسم الرياض الترفيهى.

ووجهت شيرين عبد الوهاب الشكر للملكة العربية السعودية ولهيئة الترفيه، مشيدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماهيرى اللافت، وقد اتفقت على أكثر من حفلة فى موسم الرياض، مؤكدة أنها تمكنت من اللهجة الخليجية عبر تقديمها لأغنية "حبك خدعة".

وصرحت شيرين عبد الوهاب أنها تعمل على تحضير فيلم سينمائى جديد تشارك فى إنتاجه مع وليد منصور، وقالت أنها تفخر بأنها بنت مصر وخادمة لتراب البلد، دون أى تعليق على الهاشتاج المنتشر.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #اخرسي_ياشيرين بالسعودية بعد تصريحاتها الأخيرة فى حفلها بالرياض قائلة: "طالما منقدرش نستغني عن الرجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن".

وجاءت التغريدات كالتالى : _

وقال أحد المواطنين السعوديين: "مهما بلغ حب شيرين بقلبي ماتصل أن ناخذ كلامه وعلى فكره نستغني عن الرجل مثل أي شيء عادي".
وتابعت آخرى: "والله حياتي ماتوقف علشان رجل".
وأضاف آخر: "وليه ما سمعتي كلام اللي اتجوزتهم وما استغنيتي عنهم ؟ #اخرسي_ياشيرين".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين : طالما منقدرش نستغنى عن الراجل فى حياتنا نبقى نسمع كلامه أحسن

شيرين تتألق في حفل صاخب بـ موسم الرياض .. وتمازح الجمهور: طالما منقدرش نستغنى عن الراجل نبقى نسمع كلامه .. وانتو الحب نفسه

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومغردون: ليه ماسمعتيش كلام اللي اتجوزتيهم

موجز السوشيال ميديا .. اخرسي يا شيرين يشعل تويتر.. ومحمد صلاح ينشر صورة جديدة وسط الأطفال

شاهد.. أجمل فساتين شيرين في حفلاتها الغنائية

ترشيحاتنا

ضياء السيد: حزين من أداء المنتخب أمام كينيا وحسام البدري أخطأ

شاهد.. أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد هاشتاج #اخرسي_ياشيرين

ميسي عقب مباراة السوبر كلاسيكو : دائمًا كنت اتمنى الفوز على البرازيل

صورة طبق الأصل | الطفلة جنا عمرو تنشر صورتها مع شقيقها

محمد صلاح مع فتيات ليفربول يتحدث عن معاناته

أحمد سليمان يعلن ترشحه في انتخابات الزمالك المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب بيحلي | بالأبيض إنجى المقدم تشعل إنستجرام

ببدلة سوداء.. دومينيك حوراني تشعل إنستجرام

اختلال عجلة القيادة كلمة السر.. حادث مخيف لـ أتوبيس في الغربية يسفر عن وفاة 2 وإصابة 20 آخرين.. و6 طلاب مصابين اصطدمت سيارتهم بعامود إنارة بالمنيا.. صور