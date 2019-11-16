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اقتصاد

قطاع الأعمال: تأجير مصنع الجوت خطوة أولى لاستغلال الأصول لأغراض صناعية

السبت 16/نوفمبر/2019 - 02:56 م
صدى البلد
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علياء فوزي
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تأجير المصنع المغلق التابع للشركة العامة لمنتجات الجوت التابعة القابضة للغزل والنسيج تم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة القابضة للغزل عقد تأجير طويل الأجل مع شركة صينية للمصنع "الجوت".

وأكد هشام توفيق أن عملية تأجير المصنع تمثل أولى خطوات الوزارة لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية فى سلسلة الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى لأغراض التصدير.

وتابع هشام توفيق أن الوزارة تتطلع لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة الأمر الذى يساهم فى نمو الاقتصاد القومى من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.
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