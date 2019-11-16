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مرأة

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 08:58 م
زوجة عمرو دياب
زوجة عمرو دياب
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هاجر هانئ
حرصت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بـ stories جديدة لها.

ظهرت زوجة عمرو دياب فى الصورة بإطلالة كلاسيك لافتة، حيث ارتدت فستاناً أسود طويل وذا أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، كما أنه مكشوف من الجانب، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة عمرو دياب على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور
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