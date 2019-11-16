إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

حرصت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بـ stories جديدة لها.





ظهرت زوجة عمرو دياب فى الصورة بإطلالة كلاسيك لافتة ، حيث ارتدت فستاناً أسود طويل وذا أكمام مكشوفة، وتميز التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات، كما أنه مكشوف من الجانب، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات العصرية البسيطة.



