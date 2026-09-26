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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطرى أسوان : تحصين أكثر من 45 ألف حيوان و64 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية

مديرية الطب البيطرى باسوان
مديرية الطب البيطرى باسوان
أ ش أ

قامت مديرية الطب البيطرى باسوان بتنفيذ سلسلة من الجهود خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2026 ، شملت تحصين 45 ألف حيوان و64 ألف طائر ضد عدد من الأمراض الوبائية، من بينها الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والجلد العقدى وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام، بالإضافة إلى تحصين 64 ألف طائر ضد الأمراض الفيروسية، إلى جانب سحب عينات من المزارع ، وفحص وعلاج 5 آلاف و150 طائراً.

وقالت محافظة أسوان، في بيان اليوم السبت، إنه فى مجال الترصد الوبائى، تم تنفيذ أعمال متابعة ميدانية شملت 33 قرية و480 منزلاً و21 سوقاً للحيوانات والطيور، ومناظرة آلاف الحيوانات والطيور، مع عدم رصد أى بؤر إشتباه، كما تم تقديم خدمات الرعاية والعلاج لنحو 18 ألفاً و269 حالة بالوحدات والقوافل العلاجية، من خلال 40 قافلة تم تنفيذها بـ21 قرية.

تضمنت الجهود فحص ومتابعة الحالات التناسلية، وتنفيذ أعمال التلقيح الصناعى لنحو 1230 أنثى من الأبقار والجاموس، إلى جانب التأمين على 5411 رأساً من الماشية، بإجمالى رسوم محصلة بلغت نحو 1.29 مليون جنيه، فضلاً عن ترقيم وتسجيل أكثر من ألفى حيوان وإصدار البطاقات التعريفية اللازمة.

وأضاف البيان أنه فى مجال المجازر والتفتيش على اللحوم، تم الكشف على 3464 ذبيحة داخل 13 مجزراً على مستوى مراكز المحافظة، مع فحص اللحوم والأحشاء وإعدام الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وفقاً للإشتراطات الصحية ، كما شملت الحملات المرور على محلات الجزارة والهايبر ماركت والسوبر ماركت، حيث تم ضبط نحو 1157 كجم من اللحوم والمنتجات المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات. 

وشملت أعمال الصحة العامة والأمراض المشتركة إجراء آلاف الاختبارات للكشف عن أمراض البروسيلا والدرن، إلى جانب تحصين الحيوانات ضد البروسيلا والسعار، فضلاً عن تحصين 990 كلباً ضالاً مجاناً ضد مرض السعار فى 49 منطقة، وتعقيم عدد من الكلاب للحد من تكاثرها والسيطرة على أعدادها.

مديرية الطب البيطرى باسوان حيوان الأمراض الوبائية

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