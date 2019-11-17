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مرأة

كارثة صحية .. جمال شعبان يحذر من تناول ملح الطعام بكثرة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:32 ص
دكتور جمال شعبان
دكتور جمال شعبان
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حياة عبد العزيز
نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، منشورا عن أضرار الإفراط في تناول ملح الطعام، والإكثار من استخدامه في الوجبات الغذائية.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، أن ملح الطعام يحتوي على عنصر مضر وهو الصوديوم، لذا يجب الحد من استهلاك الملح بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن جمعية القلب الأمريكية أوصت بتناول ملعقة صغيرة من الملح يوميًا.

وأضاف أن زيادة نسبة الصوديوم تسبب احتجاز الماء بجسم الإنسان، فيجب توخي الحذر لمرضى قصور القلب والتخلص من السوائل والصوديوم الزائد في الجسم بطريقة فورية.

وأكد أن استهلاك ملح الطعام بكميات كبيرة يؤدي لارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والشرايين.
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