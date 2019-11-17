مايا دياب تظهر بـ إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة انيقة.



اعتمدت مايا دياب على وضع لمسات بسيطة من المكياج الجذاب الذى ارتكز على ايلينر العيون وأحمر الشفاه، ونالت اعجاب متابعيها.



وأحيت مايا دياب، مؤخرا، حفل غنائي كبير يوم 9 نوفمبر الماضي، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة طابا، وسط حضور جماهيري ضخم.





وطرحت مايا دياب، مؤخرًا كليب بعنوان "يابا يابا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.





