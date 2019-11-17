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رياضة

منتخب الأرجنتين يغادر السعودية.. ميسي يزور تركي آل الشيخ بمنزله للمرة الثانية|شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:28 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تغادر بعثة المنتخب الأرجنتيني العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد ، وذلك بعد أن خاضت موقعة الكلاسيكو أمام المنتخب البرازيلي، الجمعة الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وانتهت لمصلحة التانجو بهدف ميسي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد نشر فيديو منذ ساعات قليلة يجمعه بالإعلامي عمرو أديب، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين.

وظهر تركي آل الشيخ في الفيديو متحدثا بالإنجليزية، معربا عن سعادته بزيارة منتخب الأرجنتين إلى منزله، وخاصة ميسي للمرة الثانية على هامش تواجده في السعودية للمشاركة في مهرجان الرياض.
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