بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة أليكساندرو بدولة رومانيا

قام الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس بزيارة لجامعة أليكساندرو إيوان كوزا - ياش الرومانية، يرافقه دكتور شريف فهمي عميد كلية العلوم بجامعة السويس، وقد كان في استقبالهما البروفيسور تودوريل تودر، رئيس "جامعة ألكساندرو إيوان كوزا"، ووزير العدل الرومانى اﻻسبق والبروفيسور هنري لوتشيان، مدير العلاقات الدولية والشراكات البحثية.





وقد صرح "الشرقاوي" بأن المؤسستين قد وقعتا على بروتوكول تعاون، يهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين جامعة "ألكساندرو إيوان كوزا وجامعة السويس. يتضمن أيضًا تحسين العلاقات الأكاديمية والثقافية بين الجامعتين ، وهو أساس التعاون الفعال، لا سيما بين الكليات والإدارات ذات الصلة.





كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة السويس و جامعة أليكساندرو إيوان كوزا – بمدينة ياش – رومانيا لتفعيل اتفاقيات ثنائية بين الجامعتين من خلال برنامج اﻻتحاد اﻻوروبى لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس "إيراسموس +" وذلك من خلال دورات تعليمية أو تدريبية ضمن برنامج Erasmus + ، أو زيارات بحثية أو المشاركة في المؤتمرات و الأحداث العلمية المختلفة .





وعلى هامش الزيارة عقد الشرقاوي اجتماعا مع رئيس مجلس اﻻمناء بالجامعه ، وتفقد بعض الكليات بالجامعة مثل كلية الكيمياء و كلية الجغرافيا و الجيولوجيا . كما قام بزيارة المعامل البحثية للوقوف على احدث ما لديهم من اجهزة و بحث سبل التعاون البحثى .



