موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يحكي موقفا طريفا حدث مع ميسي.. ابنة رضوى الشربيني تخطف الأنظار

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
تركى آل الشيخ يحكي موقفا طريفا حدث مع ميسي | شاهد
كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد
أشباح أوروبا.. هيفاء وهبي تنشر بوستر فيلمها الجديد.. شاهد
ملكة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة | شاهد
بإطلالة ساحرة .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
تمارا مجنناني | ابنة رضوى الشربينى تخطف الأنظار | شاهد
تركى آل الشيخ يحكي موقفا طريفا حدث مع ميسي | شاهد
كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد
أشباح أوروبا.. هيفاء وهبي تنشر بوستر فيلمها الجديد.. شاهد
ملكة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة | شاهد
بإطلالة ساحرة .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
تمارا مجنناني | ابنة رضوى الشربينى تخطف الأنظار | شاهد