ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برنامج عمل البرلمان اليوم.. تصويت على استمرار قانون تنظيم إجراءات الطعن

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يصوت مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال نداء بالاسم اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

جاء ذلك وفق ما أوضحه د. عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد - أن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون في الجلسة العامة للمجلس التي ستعقد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، كون هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، وذلك بحسب التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي أشار إلى أن المشروع يستهدف الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف حساب البرلمان خلال أكتوبر.. الموافقة على 6 قوانين وإقرار 3 اتفاقيات

لم يكتف بالجانب التشريعي.. البرلمان يستمع للشعب ويتلقى 184 شكوى من المواطنين في أكتوبر.. ومطالب بإقرار قانون الأحوال الشخصية والإيجار القديم

البرلمان في شهر.. الموافقة على عدد من القوانين المهمة أبرزها رسوم التوثيق والشهر العقارى.. وتشديد عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

عبد العال:التصويت غدا على مشروع باستمرار القانون المنظم لبعض إجراءات الطعن لـ 3 سنوات

عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان ويحذر الأعضاء من التأخير غدًا

ترشيحاتنا

تعرف على الحقوق القانونية المترتبة على الزواج العرفي

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد.. نجم الأهلي: البدري ليس لديه خبرة في تدريب المنتخبات

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الاثنين 18-11-2019 .. فيديو

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 18-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي و البنوك

هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدرانه من المرايا.. مسرح عالمى فى السعودية يستقطب مشاهير العالم..تفاصيل

بالأحمر النارى.. نسرين طافش تستعرض أناقتها فى دبى

أسرع هايبر كار كهربائية في العالم .. الكشف رسميًا عن Aspark Owl.. صور