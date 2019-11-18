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اقتصاد

البنك المركزي: 1.54 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية بالبنوك في أغسطس الماضي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:11 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع حجم أرصدة الأوراق المالية ومحفظتها بالعملة المحلية لدي البنوك في أغسطس الماضي إلي 1.54 تريليون جنيه مقابل 1.513 تريليون جنيه في يوليو السابق بفارق 27 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.402 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 138 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم المحفظة بالنسبة للقطاع الحكومي وصل لـ 1.5 تريليون جينه في أغسطس الماضي مقابل 1.45 تريليون جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 1.34 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

ووصلت أرصدة المحفظة للقطاع الخاص لـ67.2 مليار جنيه مقابل 66.01 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 65.03 مليار جنيه في يونيو الماضي.

ووصلت محفظة الأوراق المالية للقطاع العام لـ 352 مليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 296 مليون جنيه في يوليو الماضي ومقابل 348 مليون جنيه في يونيو 2019.

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