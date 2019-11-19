وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب وجماهير الكرة بالتأهل لأولمبياد طوكيو

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوفي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر.



وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة ، ليواجه منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي للبطولة يوم الجمعة القادم، وتصعد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأوليمبي وأدائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتى الآن، معربًا عن ثقته فى أداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز بلقب البطولة، وعدم الاكتفاء بالتأهل للأولمبياد فقط، والذى حققوه بفوزهم اليوم، ليضيفوا إنجازًا جديدًا في سجل الرياضة المصرية.



ووجه الدكتور أشرف صبحي رسالة شكر وتقدير للجماهير المصرية على مؤازرتهم للاعبين طوال المباراة، مشيرًا إلى الاستعداد عقب انتهاء البطولة لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتقديم كل الدعم والمساندة للمنتخب الأوليمبي.