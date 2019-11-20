محمد فضل يرشح لاعب واحد فقط للانضمام للمنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020

رشّح محمد فضل عضو اللجنة التي تدير شئون اتحاد الكرة المصري، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، للتواجد في المنتخب الأولمبي في الأولمبياد القادمة طوكيو 2020.





وقال فضل خلال تصريحات لفضائية "القاهرة والناس" لبرنامج مساء الأنوار: "أرى أن تتم الاستعانة باللاعب محمد صلاح في الأولمبياد هو فخر لمصر كلها والعرب وإفريقيا ولاعب محترم".





وأضاف: "ليس شرطا أن نضم 3 ثلاث لاعبين للمنتخب الأوليمبي، هذا المنتخب والذي ظهر بهذا الاداء والشكل الجيد، يجب أن نستعين بهم كلهم في المنتخب الأول لأنهم يستحقون ذلك، وهذا لا يقلل من الكبار ولكن لدينا ثقة كبيرة فيهم وسيكونون مستقبل الكرة المصرية".





وأكمل: "الكرة أحداثها سريعة جدًا ونحن شعب عاطفي ومن الوارد في مباراة مستوانا يكون في السماء وأخرى نكون في الأرض، والكبار لهم احترامهم ويمرون بظروف صعبة جدًا ودورنا أن نقف خلفهم بكل ما أوتينا من قوة".





وأتم: "في الوقت الحالي المنتخب الأوليمبي كله يستحق التواجد في الأولمبياد وشوقي غريب مدرب محترم وله إنجازات كبيرة جدًا ولديه خبرة لماذا أضيف عليهم لاعبين من الكبار؟ ممكن بهذا الشكل يكونون إضافة قوية للكرة المصرية، أرى من وجهة نظري الشخصية أن الاحتياجات محدودة".





واختتم: "ليس شرطا أن تكون الأفضل فنيًا لكي تحقق المكسب، ولكن هناك أشياء أخرى الروح والرجولة والطموح يعطي دافعا قويا والجماهير أتت للحضور لأن لديها ثقة في المنتخب ويستحق هذه المؤازة.



