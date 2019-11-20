جلسة مجلس الأمن.. ميلادينوف يشكر مصر لجهودها في غزة ويهاجم إسرائيل

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بشأن المستوطنات الإسرئيلية في الضفة الغربية.



وأشاد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بالجهود المصرية لإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.



ووجه ميلادينوف الشكر إلى مصر قائلا إن القاهرة بذلت جهدا كبيرا من أجل إعادة الهدوء إلى قطاع غزة. أعرب عن أسفه لإعلان الولايات المتحدة عدم اعتبار الاستيطان مخالفا للقانون الدولي.



وأضاف أن انعقاد الجلسة يأتي وسط مخاطر كبيرة بالسلام في الشرق الأوسط، وأن ممارسات إسرائيل في حصار الفلسطينيين تقوض جهود التنمية.



وأكد: "يجب على إسرائيل التوقف عن مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية". وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يحتاج إلى حل سياسي، مؤكدا الحاجة إلى دعم التفاهمات بشأن القطاع لتخفيف الأزمة الإنسانية.