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موجز الأنباء| السيسي يدعو ألمانيا لمضاعفة استثماراتها في مصر.. الاحتلال الاسرائيلى يشرد 18 فلسطينيا ويهدم بيوتهم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:51 م
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
خلال اللقاء مع ميركل في برلين.. السيسي يدعو ألمانيا لمضاعفة استثماراتها في مصر
التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بدار المستشارية فى العاصمة الألمانية برلين.

الاحتلال يغلق فضائية فلسطين ومكاتب التربية والتعليم في القدس
قرّر وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، أغلقت مخابرات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم في القدس القديمة كما أغلقت مكتب فضائية فلسطين الكائن في حي الصوانة لمدة 6 أشهر.

منتخب مصر يحصد 14 ميدالية فى بطولة العالم للمكفوفين
حصل المنتخب المصري في منافسات الرجال والشباب على ١٤ ميدالية متنوعة ببطولة العالم وهي ٤ ذهب و 9 فضية و1 برونزية.

تامر حسني مفاجأة بريزنتيشن في حفل ختام أمم أفريقيا للشباب
نجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي في الاتفاق مع الميجا ستار تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والمقامة حاليًا في مصر، والذي سيكون على هامش المباراة النهائية للبطولة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة بين منتخبنا الوطني ومنتخب كوت ديفوار.

بعد قرار شرعنة المستوطنات.. الاحتلال يشرد 18 فلسطينيا ويهدم بيوتهم
أصبح إعلان الإدارة الأمريكية بأن المستوطنات في الضفة الغربية لا يعتبر خرقا للقانون الدولي وان بناء المستوطنات شرعي بمثابة ضوء اخضر إضافي لسلطات الاحتلال لتنفيذ أجندتها بتفريغ مدينة القدس، فبعد ساعات معدودة نفذت هدم 3 منازل سكنية أحدها قائم قبل قيام "دولة الاحتلال" بعقود.
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