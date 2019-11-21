طلب إحاطة بشأن أزمة عجز المعلمين في مدارس كوم أمبو بـ أسوان

وجه النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو " طلب إحاطة عاجل " للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور وزير التربية والتعليم ، عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أزمة العجز التام للمعلمين فى جميع التخصصات بمدارس مركز كوم امبو بمحافظة اسوان في جميع التخصصات الأمر الذى سيكون له آثار سلبية على التعليم بالمحافظة ومستقبل أبناؤنا الطلاب .



وتساءل " النائب أحمد درويش " إلى متى سيظل هذا العجز الذى قد يتسبب في عرقلة العملية التعليمية لدرجة أن هناك بعض المدارس الابتدائية لم يدخلها إلا معلم مادة واحدة لتدريس الطلاب واقتربنا على منتصف العام ومازال العجز مستمر؟ ولماذا لم يتم عودة تكليف خريجي كليات التربية الذى سيساهم بشكل كبير في إنهاء أزمة عجز المدرسين، وتوفير أموال المسابقات على الدولة؟.



وطالب النائب أحمد درويش وزير التربية والتعليم بسرعة حل هذه المشكلة حرصا على مستقبل الطلاب ، وعودة تكليف خريجى كليات التربية لسد العجز.