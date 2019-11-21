الإقبال على اكتتاب أرامكو تاريخي.. خبير مصرفي يكشف حجم المبيعات

كشف خبير مصرفي في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن أنه تمت تغطية الجزء المؤسسي من الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية (IPO) في السوق المالية السعودية (تداول) ، بعد أن تلقى أكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار) في الطلبيات، في حين تلقت شريحة التجزئة 10 مليارات ريال، وفقا لموقع العربية بالإنجليزية.



وأضاف الخبير المصرفي، أنه بعد خمسة أيام فقط من إعلان الاكتتاب، تم الاكتتاب على الجزء المؤسسي بالكامل، في حين أن الموعد النهائي للاكتتاب للمستثمرين المؤسسين هو 4 ديسمبر، والموعد النهائي لمستثمري التجزئة هو 28 نوفمبر.



وبدأت عملية الطرح الأضخم من نوعها في العالم في 17 نوفمبر، وتقدم أرامكو السعودية 1.5 في المائة من أسهمها في «تداول» مع تخصيص 0.5 في المائة للتجزئة أو للمستثمرين الأفراد.



في حين أن عملاق صناعة النفط السعودية تم تخصيص الأسهم المتبقية في اكتتابها للمستثمرين من المؤسسات، مثل البنوك أو صناديق الثروة السيادية.



وحددت الشركة نطاقًا سعريًا يتراوح بين 30 و 32 ريالًا للسهم الواحد (8-8.53 دولار)، مما قدّر قيمة شركة النفط العملاقة من 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.



وبناءً على هذا التقييم، يمكن أن تجمع الشركة ما بين 24 إلى 25.5 مليار دولار من الاكتتاب العام.



ومن المقرر أن يتم تحديد السعر النهائي للعرض في 5 ديسمبر.