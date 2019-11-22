ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتورة غادة والي على منصبها الأممي الجديد

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 02:30 م
الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
Advertisements
محمد شحتة
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاختيارها من قبل السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وأكد أنه يشعر بالفخر بأن دولته تمتلك رموزًا وشخصيات مصرية ودبلوماسية متميزة، كان لها الفضل في أن تجعل لمصر حضورًا مميزًا وتمثيلًا مشرفًا داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وخارجها في كافة المحافل والمناسبات الدولية، حيث استطاعت على مر العصور أن تحمي مصالح الوطن وتذود عنه المخاطر والأضرار، وأن تضع مصر في موقع دولي يليق بحضارتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأشاد مفتي الجمهورية - في كلمته اليوم بهذه المناسبة –، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة سياسيًا واجتماعيًا منذ توليه رئاسة الجمهورية، وهو ما تمثل في أن المرأة المصرية سجلت حضورًا إقليميًا ودوليًا متميزًا لعدد كبير من المناصب القيادية.

وأعرب مفتي الجمهورية عن تقديره لجهود الدكتورة غادة والي، التي تعتبر إضافة مميزة في تاريخ المرأة المصرية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في منصبها الجديد.

جدير بالذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" قرر اختيار الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، ويعد ذلك المرة الأولى فى تاريخ القارة الأفريقية تتولى وزيرة مصرية هذا المنصب الدولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبرة وكفاءة.. الخارجية ترحب بتعيين غادة والي وكيلا للسكرتير العام للأمم المتحدة

وزيرة الغلابة.. غادة والي من 19 شارع المراغي بـ العجوزة إلى الأمم المتحدة

فخر مصر والعرب.. الأمم المتحدة تختار والي في ذكرى تنصيب غالي

أهم 13 معلومة عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.. بعد اختيار غادة والي

وزيرة الهجرة تهنئ غادة والي على المنصب الجديد بالأمم المتحدة

بعد تنصيبها بالأمم المتحدة.. بنت مصر غادة والي تتلقى التهاني.. الخارجية والهجرة والبنك الدولي أبرزهم

ترشيحاتنا

بعد تسريبات التعديل الوزاري.. تعرف على إجراء التعديلات وفقا للدستور ولائحة البرلمان

140 ألف امرأة تعرضن لاعتداء جنسي في هذا البلد

لصوص في أرض الحرمين .. القبض على 5 مصريين فى السعودية بتهمة ارتكاب 42 جريمة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22-11-2019

الرضاع المحرم للزواج في الإسلام.. وحكم اكتشافه بعد الزفاف.. فيديو

أكل دماغ ضحية.. السفاح حنبعل أقدم سجين في بريطانيا قضى 42 عامًا في الحبس الانفرادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تيسلا تطلق cybertruck أول سيارة كهربائية خارقة .. تعرف على السعر والمواصفات

تنورة قصيرة وجاكيت لامع.. هنا الزاهد بإطلالة لافتة فى حفل عمرو دياب

بـ البحر الأحمر.. الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس أقدم ديرين فى العالم