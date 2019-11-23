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رياضة

بـ تيشرت محمد صلاح وعكاز.. محمد محمود يظهر في احتفالات المنتخب الأولمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 12:48 ص
محمد محمود لاعب الأهلي
محمد محمود لاعب الأهلي
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إسماعيل محمود
ظهر محمد محمود، متوسط ميدان النادي الأهلي ، في احتفالات المنتخب الأولمبي ، وذلك بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وكان المنتخب الأولمبي، قد توج أمس الجمعة بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتواجد محمد محمود في ستاد القاهرة، لحظة تتويج الفراعنة الصغار بكأس البطولة وهو يرتدي تي شيرت "never give up" ، "لا تستسلم أبدًا" ، والذي ارتداه محمد صلاح جناح نادي ليفربول في مباراة فريقه أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

يذكر أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي كان قد استدعى محمد محمود للمشاركة في البطولة، لكن الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منعت لاعب الأهلي من المشاركة.
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